Negli ultimi anni si parla sempre più di “sex recession”, un fenomeno che riguarda la diminuzione dell’attività sessuale, in particolare tra i giovani. Nonostante l’epoca di maggiore apertura e libertà sessuale, alcune ricerche indicano come alcune città italiane registrino livelli di vita sessuale più attivi rispetto ad altre. La questione interessa aspetti sociali e comportamentali di diverse aree del paese.

Sai cos'è il “sex recession”? Negli ultimi anni se ne sente parlare sempre di più e fa riferimento alla diminuzione dell’attività sessuale, soprattutto tra i giovani, nonostante si viva in un’epoca di apertura sessuale senza precedenti. Sembra strano? A gettare benzina sul fuoco ci pensa un sondaggio globale pubblicato da Time Out, che ha chiesto a 18.500 persone in tutto il mondo quanto spesso fanno sesso. I risultati, oltre a far sorridere, offrono spunti interessanti per riflettere su sessualità, desiderio e qualità delle relazioni. Cosa dice il sondaggio? L’idea è che ci sono alcune città che sembrano smentire questa narrativa del calo del sesso. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Quali sono le città con la vita sessuale più attiva? Un’italiana in classifica

Leggi anche: Quali sono le città del mondo in cui si fa più sesso secondo Time Out: solo un’italiana in classifica

Quali sono le città più economiche d’Europa per i viaggi del 2026: la classifica di Time OutLa città più conveniente per i viaggi del 2026 è Sarajevo capitale della Bosnia Erzegovina.

Perché USA e Israele hanno ATTACCATO l'Iran

Aggiornamenti e notizie su sono.

Temi più discussi: Quali sono le città dove si naviga più veloci dal cellulare; Città italiane con più ore di sole, Genova nella top 50; Quali sono le città italiane con più ore di sole all'anno? La classifica (a sorpresa): Siracusa batte tutti, Aosta ultima, dove si...; Le città d’Italia con più ore di sole, in testa Siracusa: la classifica.

Quali sono le città europee migliori e peggiori per dormireSapete che la città in cui vi trovate influenza la qualità del vostro sonno? Ecco quali sono le mete europee migliori e peggiori per dormire bene ... fanpage.it

Quali sono le città dove si naviga più veloci dal cellulareRoma e Milano battute a sorpresa da città meno grandi: Bari in testa, nei test ufficiali pubblicati a febbraio dall'Agcom ... repubblica.it

A proposito di talenti italiani. Ci sono, spesso giocano in serie minori. E hanno solo bisogno di sentire fiducia e giocare. Nel Catanzaro quinto in classifica in Serie B, oltre ad un tecnico emergente molto preparato (abbiamo già elogiato Aquilani), c'è anche que - facebook.com facebook

Bartesaghi, non ci sono lesioni, ma resta in dubbio per l'Inter. Gimenez presto in gruppo x.com