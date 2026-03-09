A Bari il clima si conferma il più mite in Italia, mentre Milano si piazza all’ultimo posto per le condizioni meteorologiche. Le temperature e le precipitazioni registrate indicano un divario evidente tra le diverse città del paese. I dati mostrano come Bari sia la località con le condizioni atmosferiche più favorevoli, mentre Milano si distingue per un andamento più sfavorevole.

Il clima in Italia si sta surriscaldando, ma Bari emerge come la città con le condizioni meteo più favorevoli. Secondo l’Indice del clima 2026, basato sui dati del decennio 2015-2025, il capoluogo pugliese primeggia per la terza volta consecutiva. La classifica fotografa il benessere climatico misurando quindici parametri che impattano sulla vita quotidiana. Al fondo della graduatoria si collocano Carbonia, Terni e Belluno, penalizzate da eventi estremi e carenze di sole. La supremazia costiera e il divario Nord-Sud. Bari conferma la sua posizione di leader assoluto nell’indice annuale, battendo diverse località della costa adriatica. La città pugliese è seguita dal comprensorio di Barletta-Andria-Trani, che occupa il secondo posto grazie alla media dei tre capoluoghi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari vince: il clima migliore in Italia, Milano ultima

Leggi anche: Dal clima “clemente” di questi giorni, al gelo polare previsto per San Valentino: il clima in Italia si prepara al ribaltone

Il Politecnico di Milano è l’università migliore in Italia, ma solo 45esima in Europa: la classifica QS 2026Secondo la classifica redatta dagli esperti di formazione di QS Quacquarelli Symonds di Londra, il Politecnico di Milano è la prima università in...

Contenuti e approfondimenti su Bari vince.

Argomenti discussi: Bari baciata dal sole, è tra le città italiane con il clima più favorevole.

Indice del Clima: in Italia temperatura aumentata di 1,8 gradi in quindici anni. Bari, il maggiore benessere Il Sole 24 OreNegli ultimi quindici anni secondo tale indice la temperatura in Italia è aumentata di 1,8 gradi in media. Bari è la città in cui si registra il maggiore benessere climatico, in base ai parametri ... noinotizie.it

Bari, il sindaco Leccese preoccupato per il clima intorno alla squadra di calcioIl primo cittadino ha sottolineato l’importanza di una tifoseria responsabile: Bari merita una squadra con risultati sportivi all’altezza della sua tifoseria, ma anche i tifosi devono contribuire a ... giornaledipuglia.com