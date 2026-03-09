quali sono i luoghi aperti in toscana per le giornate fai di primavera 2026

In Toscana, le Giornate Fai di Primavera 2026 si svolgeranno dal 9 al 10 marzo, offrendo l’opportunità di visitare luoghi normalmente inaccessibili. Tra le mete previste ci sono palazzi storici, giardini nascosti e altri siti di interesse culturale distribuiti in varie città della regione. Durante il fine settimana, i partecipanti potranno scoprire piccoli tesori del territorio che di solito non sono aperti al pubblico.

Firenze, 9 marzo 2026 – Sono sicuramente giorni da segnarsi sul calendario: un fine settimana dedicato alla scoperta di luoghi solitamente chiusi al pubblico, palazzi storici, giardini nascosti e piccoli tesori del territorio. Sabato 21 e domenica 22 marzo tornano le Giornate Fai di Primavera, l’appuntamento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico con visite a contributo libero. Si tratta dello strumento con cui il Fondo per l’Ambiente Italiano Fai esercita dal 1975 la sua missione di educazione della collettività alla conoscenza e alla tutela di quel patrimonio. Come quelle d’autunno, le Giornate Fai di Primavera rappresentano una preziosa occasione per conoscere e apprezzare le meraviglie del nostro Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

