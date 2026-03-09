Putin | Pronti a cooperare con Ue per stabilizzare il mercato energetico Il petrolio torna sotto i 100 dollari

Il presidente russo ha dichiarato che Mosca è pronta a collaborare con l’Unione europea per stabilizzare il mercato energetico. Nel frattempo, le borse europee hanno registrato un calo significativo, facendo perdere oltre 116 miliardi di euro in valore complessivo. Il prezzo del petrolio, dopo aver superato i 100 dollari, si è riportato sotto questa soglia.

Le Borse europee chiudono in forte calo, bufera anche su quelle asiatiche. E il gas è ai massimi dal 2022. Spinta della guerra sul dollaro e l'oro come beni rifugio Le Borse europee riducono il calo nel finale, con il prezzo del petrolio che torna sotto i 100 dollari al barile. I mercati viaggiano ancora in acque agitate mentre regna l'incertezza sulla durata della guerra in Medio Oriente. Lo Stoxx 600, l'indice che raggruppa i principali titoli quotati sui mercati azionari europei, cede lo 0,63% e manda in fumo altri 116 miliardi di capitalizzazione, che si aggiungono ai 918 miliardi della settimana scorsa. Seduta in rosso per Parigi (-0,98%), Francoforte (-0,77%) e Londra (-0,34%).