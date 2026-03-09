Putin | Pronti a cooperare con europei per stabilizzare il mercato energetico

Un rappresentante russo ha dichiarato che Mosca è disponibile a collaborare con i paesi europei per garantire le forniture di petrolio e gas, ritenendo questa iniziativa importante per stabilizzare il mercato energetico in un momento di emergenza. Ha aggiunto che, per procedere, è necessario ricevere un segnale di disponibilità dagli europei. La dichiarazione è stata resa in una conferenza stampa ufficiale.

“La Russia è pronta a garantire ai Paesi della Ue le forniture di petrolio e gas necessarie per stabilizzare i mercati nella situazione d’emergenza dovuta alla guerra nel Golfo Persico, ma per questo è necessario un segnale dagli europei. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, citato dalla Tass, in una riunione al Cremlino dedicata alla situazione dei mercati. Mosca, ha aggiunto Putin, “ha più volte avvertito dei rischi che sarebbero derivati per il settore energetico da tentativi di destabilizzare il Medio Oriente”.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Putin: “Pronti a cooperare con europei per stabilizzare il mercato energetico” Articoli correlati Leggi anche: Putin: "Pronti a cooperare con Ue per stabilizzare il mercato energetico". Il petrolio torna sotto i 100 dollari Crisi del petrolio, Putin ‘tende la mano’ all’Europa: “Pronti a cooperare per stabilizzare il mercato energetico”Mosca, 9 marzo 2026 - Il prezzo del petrolio è alle stelle con l’infiammarsi di una nuova guerra nel Golfo Persico e a ‘tendere la mano’ all’Europa... Putin: Pronti a cooperare con l'Ue per stabilizzare mercato energetico Una selezione di notizie su Putin Pronti a cooperare con europei... Temi più discussi: Putin, 'pronti a cooperare con europei per stabilizzare il mercato energetico'; Sesta commissione, parere favorevole a Defr 2026-28 e Nota di Aggiornamento; Putin: Pronto a garantire petrolio e gas all'Ue. Crisi del petrolio, Putin tende la mano all’Europa: pronti a cooperare per stabilizzare il mercato energeticoMa devono mandare un segnale, avvisa il leader russo. La produzione di petrolio legata allo Stretto di Hormuz rischia di fermarsi completamente entro il prossimo mese ... msn.com Putin, 'pronti a cooperare con europei per stabilizzare il mercato energetico'La Russia è pronta a garantire ai Paesi della Ue le forniture di petrolio e gas necessarie per stabilizzare i mercati nella situazione d'emergenza dovuta alla guerra nel Golfo Persico, ma per questo è ... ansa.it Putin promette sostegno incrollabile a Mojtaba Khamenei. Intanto continuano attacchi nel Golfo, raid su Israele e bombardamenti su Beirut - facebook.com facebook Droni sul #Bahrein. Oltre 30 feriti, alcuni gravi. Raid su #Beirut ed esplosioni a #Doha e a #TelAviv. #Putin si congratula con #MojtabaKhamenei nuova guida suprema dell' #Iran. Al #Tg2Rai ore 13,00 #9marzo x.com