Putin | Pronti a cooperare con europei per stabilizzare il mercato energetico

Da imolaoggi.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante russo ha dichiarato che Mosca è disponibile a collaborare con i paesi europei per garantire le forniture di petrolio e gas, ritenendo questa iniziativa importante per stabilizzare il mercato energetico in un momento di emergenza. Ha aggiunto che, per procedere, è necessario ricevere un segnale di disponibilità dagli europei. La dichiarazione è stata resa in una conferenza stampa ufficiale.

"La Russia è pronta a garantire ai Paesi della Ue le forniture di petrolio e gas necessarie per stabilizzare i mercati nella situazione d'emergenza dovuta alla guerra nel Golfo Persico, ma per questo è necessario un segnale dagli europei. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, citato dalla Tass, in una riunione al Cremlino dedicata alla situazione dei mercati. Mosca, ha aggiunto Putin, "ha più volte avvertito dei rischi che sarebbero derivati per il settore energetico da tentativi di destabilizzare il Medio Oriente".

