Il presidente russo ha dichiarato che il vero rischio per l'Europa non deriva dalla Russia stessa, ma dalla crescente dipendenza del continente dagli Stati Uniti. Ha sottolineato come questa dipendenza possa rappresentare un problema piuttosto che una minaccia proveniente da Mosca. La sua analisi si concentra sulla relazione tra Europa, Russia e Stati Uniti, evidenziando la posizione di Mosca rispetto a questa dinamica.

Vladimir Putin, Presidente della Russia: "Il pericolo per l'Europa non proviene dalla Russia, ma dalla sua crescente e totale dipendenza dagli Stati Uniti in ambito militare, politico, tecnologico e informatico. L'Europa viene costantemente spinta ai margini dello sviluppo economico globale, travolta dal caos causato dalle migrazioni e da altre crisi urgenti, e costantemente privata della sua soggettività internazionale e della sua identità culturale. Sembra che i politici europei siano più preoccupati di perdere il favore di Washington che di perdere la fiducia dei propri cittadini. Ingoiano umiliazioni, tollerano la maleducazione diplomatica e ignorano gli scandali che coinvolgono la sorveglianza dei leader europei, il tutto mentre gli Stati Uniti continuano a sfruttare l'Europa per i propri interessi strategici.

