Putin usa il super missile Oreshnik il messaggio della Russia all’Europa

Da webmagazine24.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russia ha impiegato il missile Oreshnik contro l'Ucraina, segnando un momento significativo nell’uso di questa arma, introdotta un anno fa. Questa azione sembra essere un messaggio indirizzato sia a Kiev sia all’Europa, in un contesto in cui il supporto militare occidentale all’Ucraina continua a evolversi. La decisione evidenzia le tensioni in corso e le implicazioni geopolitiche della crisi tra Russia e Ucraina.

(Adnkronos) – La Russia lancia il missile Oreshnik contro l'Ucraina. L'uso dell'arma, che ha debuttato un anno fa, è un messaggio a Kiev e all'Europa, che lo scorso 6 gennaio ha certificato la volontà di inviare soldati in territorio ucraino dopo l'eventuale tregua nella guerra. Non sorprende, quindi, che dalle cancellerie del Vecchio Continente l'azione

