Putin avvisa Trump e Zelensky | L’Ucraina vuole la fine della guerra? Si ritiri dal Donbass Meloni | Europa e Usa uniti per fermare la Russia

Alla vigilia dell’ incontro a Mar-a-Lago tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky per provare a sigillare l’intesa Usa-Ucraina sulla fine della guerra, Vladimir Putin ha mandato il suo messaggio sulla prospettiva della Russia. Prima con i fatti, poi con le parole. Nella notte tra venerdì e sabato le forze di Mosca hanno lanciato uno degli attacchi aerei più violenti dell’anno su Kiev. Dopo i raid durati 10 ore, almeno due persone sono morte e 44 sono rimaste ferite, tra cui due bambini, secondo le autorità ucraine. L’impatto indiretto è però più vasto, perché ora si calcola che oltre un milione di case della capitale – il 40% – sono rimaste senza elettricità e riscaldamento, mentre la città è sotto la neve con temperature sotto lo zero. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Zelensky tuona contro Trump: "Vuole che l'Ucraina si ritiri dal Donbass ma non la Russia"

