Donald Trump annuncia di aver parlato con Vladimir Putin, ma nessuna novità sul fronte. La guerra in Ucraina continua a infuriare, e le parole dell’ex presidente arrivano mentre la crisi resta aperta e senza una soluzione immediata. I combattimenti proseguono e il clima resta teso.

Ci sono frasi che, dette nel momento giusto, cambiano subito l’aria nella stanza. E poi ci sono parole che fanno rumore perché arrivano mentre, sul campo, la guerra continua a mordere. Nelle ultime ore una dichiarazione ha riacceso speranze, polemiche e un’unica domanda: è davvero successo? Al centro c’è ancora una volta Donald Trump, che torna a parlare di Ucraina e di uno spiraglio possibile. Lo fa con il suo stile: diretto, sicuro, quasi definitivo. Ma con un dettaglio che, proprio per questo, ha fatto scattare il dibattito internazionale. Durante una riunione di gabinetto alla Casa Bianca, Trump ha raccontato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli chiesto una pausa negli attacchi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Guerra Ucraina, l’annuncio di Donald Trump dopo la telefonata con Putin

Approfondimenti su Guerra Ucraina

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ucraina, ZELENSKY: Ho detto a TRUMP che PUTIN sta bluffando

Ultime notizie su Guerra Ucraina

Argomenti discussi: Guerra Ucraina Russia, Trump: Putin ha accettato di non attaccare per una settimana; Guerra Ucraina - Russia. Zelensky: Ringrazio Trump per l'importante dichiarazione; Trump annuncia tregua in Ucraina: Putin accetta stop ai bombardamenti per una settimana; Trump: Ho chiesto a Putin di non attaccare Kiev per una settimana, ha accettato - Merz e Zelensky: bene gli sforzi per una tregua.

Guerra Ucraina, l'annuncio di Trump: Putin ha accettato di non attaccare per una settimanaGuerra in Ucraina, Trump chiede a Putin una tregua per il gelo mentre proseguono i negoziati. Ecco gli ultimi sviluppi sul conflitto. notizie.it

Ucraina, la mini-tregua del gelo: stop agli attacchi. Trump: «Putin ha detto sì». E Zelensky ringraziaSottozero. Le temperature in Ucraina sono tra le più basse di sempre. La situazione peggiorerà tanto che in alcune regioni si arriverà addirittura a meno 30. Con ... ilmessaggero.it

Guerra in Ucraina, la svolta è arrivata: l'annuncio di Donald Trump - facebook.com facebook

Guerra in Ucraina: quasi 2 milioni di soldati uccisi o feriti. E la Russia paga il prezzo più alto x.com