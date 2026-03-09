Punture per dimagrire | quando smetti i chili tornano Ma la scienza ha già trovato i rimedi

Mentre molte persone cercano di perdere peso con punture e trattamenti estetici, la scienza conferma che i chili persi tendono a tornare una volta interrotti i trattamenti. Le ricerche indicano che i risultati temporanei sono comuni e spesso non duraturi. Tuttavia, sono stati individuati alcuni metodi e approcci che potrebbero favorire un dimagrimento più stabile, anche se non ci sono soluzioni definitive.

Mentre l'ago della bilancia scende, un'altra curva si prepara già a risalire. La scienza ci avvisa: il peso che abbiamo perso in maniera relativamente facile grazie alle punture di Wegovy o Mounjaro (i farmaci agonisti del recettore GLP-1, diventati simbolo di una rivoluzione metabolica globale) tende a «tornarci addosso» dopo l'interruzione della terapia. Anche più velocemente rispetto a quanto accada dopo una dieta tradizionale. Uno studio pubblicato sul British Medical Journal in gennaio e portato avanti su più di 9 mila partecipanti (si calcola che la metà dei pazienti interrompa la terapia entro il primo anno) ha infatti dimostrato che, quando si smette di fare la puntura mensile, il peso ritorna a livelli pre-trattamento entro 18-24 mesi.