Dimagrire con le punture | perché i risultati svaniscono quando si interrompe la terapia

Le terapie a base di farmaci GLP-1 hanno rappresentato un progresso importante nel trattamento dell’obesità, offrendo nuove possibilità di perdita di peso. Tuttavia, è essenziale conoscere che i risultati ottenuti tendono a scomparire una volta interrotta la terapia. In questa introduzione, analizzeremo le ragioni di questa dinamica e l’importanza di un approccio sostenibile e supportato da strategie a lungo termine.

