Farmaci per dimagrire stop alle iniezioni e i chili tornano in fretta | lo studio

Uno studio recente evidenzia come interrompere l’uso di farmaci antidiabete per la perdita di peso possa portare a un rapido recupero dei chili persi, di solito entro circa 18 mesi. Questa ricerca sottolinea l’importanza di un approccio sostenibile e di lungo termine alla gestione del peso, evitando soluzioni temporanee come le iniezioni. Un percorso equilibrato e supervisionato rimane fondamentale per risultati duraturi e salute complessiva.

