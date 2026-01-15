Panetta | Valorizzare il capitale umano è una responsabilità collettiva non solo individuale Investire in istruzione significa investire nelle potenzialità del Paese
Il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, ha sottolineato l’importanza di valorizzare il capitale umano come responsabilità collettiva. Durante l’inaugurazione dell’anno accademico 2025-26 dell’Università degli Studi di Messina, ha evidenziato come investire in istruzione rappresenti un elemento fondamentale per lo sviluppo del Paese e per il futuro delle sue potenzialità.
Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha evidenziato la centralità degli investimenti nel capitale umano durante l'inaugurazione dell'anno accademico 2025-26 dell'Università degli Studi di Messina.
