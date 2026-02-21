Panetta indica la strada | Per l’economia globale priorità deve investire in capitale umano e conoscenza

Il governatore della Banca d'Italia ha sottolineato che la crescita economica dipende dall’investimento in capitale umano e conoscenza. Durante il suo intervento al congresso di Venezia, ha spiegato che rafforzare le competenze dei lavoratori è la chiave per affrontare le sfide internazionali. Ha anche evidenziato come l’innovazione e l’istruzione possano migliorare la competitività del Paese. Il suo discorso ha attirato l’attenzione di molti operatori finanziari presenti in sala.

L'economia italiana che continua a crescere in linea con l'Unione europea, seppure con nodi strutturali ancora aperti. Un ciclo tecnologico globale guidato dall'intelligenza artificiale che facilita scambi e investimenti, non eliminando però fragilità e rischi geopolitici. I dazi che si rivelano un onere, soprattutto per gli Stati Uniti, e che spingono a ripensare il commercio internazionale. Sullo sfondo, un sistema monetario segnato dalla crisi del multilateralismo e dalla centralità del dollaro, con la necessità di sviluppare l'euro digitale. È questo il quadro tracciato dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nel corso del suo intervento al 32esimo congresso annuale dell'Assiom Forex ospitato al Palazzo del Casinò al Lido di Venezia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it Panetta: "Valorizzare il capitale umano è una responsabilità collettiva, non solo individuale. Investire in istruzione significa investire nelle potenzialità del Paese"Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha sottolineato l'importanza di valorizzare il capitale umano come responsabilità collettiva.