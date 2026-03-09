Assalti bancomat | ANCI Puglia invia nuova nota al Ministero per intervento urgente

Anci Puglia ha inviato una nuova nota al Ministero dell'Interno sul fenomeno degli assalti ai bancomat, che in Puglia ha ormai raggiunto un carattere emergenziale. Facendo seguito alla nota dello scorso 2 dicembre 2025, si ribadisce il grave senso di insicurezza e il conseguente stato di disagio, soprattutto nei piccoli centri, percepito dai Cittadini e rappresentato dai Sindaci pugliesi, per il ripetersi di numerosi assalti esplosivi ai bancomat registrati nelle ultime settimane sull'intero territorio regionale. È evidente che il fenomeno, per estensione territoriale e modalità operative, richiede strumenti e misure straordinarie di contrasto.