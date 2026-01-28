Giardini Naxos porto sotto osservazione | Regione e Comune avviano il confronto operativo

Questa mattina a Palermo si è tenuto un incontro tra il Commissario del Comune di Giardini Naxos, Giovanni Impastato, e l’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Aricò. I due hanno deciso di avviare un confronto operativo per mettere sotto osservazione il porto della cittadina. La questione è al centro di una stretta collaborazione tra Regione e Comune, con l’obiettivo di trovare soluzioni concrete.

A Palermo incontro tra il commissario straordinario Impastato e l’assessore Aricò. Coinvolto il Genio Civile di Messina per interventi urgenti su molo e approdo turistico Si è svolto questa mattina a Palermo un incontro istituzionale tra il Commissario straordinario del Comune di Giardini Naxos, Giovanni Impastato, e l’Assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò. Al centro del confronto, la necessità di intervenire con urgenza per garantire la sicurezza del molo e dell’approdo turistico della cittadina jonica. «Ringrazio l’assessore Aricò per la disponibilità immediata e per l’attenzione dimostrata dal Governo regionale verso le esigenze di Giardini Naxos – ha dichiarato Impastato –.🔗 Leggi su Messinatoday.it

