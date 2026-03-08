Puccio candidato a sindaco di Giardini Naxos | Cuore e testa per la mia città

Il geologo Salvo Puccio ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Giardini Naxos, sostenuto da tre liste in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio. La sua candidatura è stata ufficializzata recentemente, dopo aver ricoperto il ruolo di direttore generale del Comune di Messina. Sud chiama Nord ha comunicato la strategia elettorale e il sostegno alla candidatura.

L’ex direttore generale del Comune di Messina corre con tre liste collegate di Sud chiama Nord. Due formazioni civetta sosterranno la sua corsa, mentre altri aspiranti sindaco hanno già ufficializzato la candidatura La scelta del candidato è maturata attraverso la piattaforma interna del movimento, che conta 1.052 iscritti tra i giardinesi. Alla votazione hanno partecipato 925 cittadini. I risultati non sono stati diffusi, ma si segnala una totale convergenza sul nome di Puccio. A presentare le tre formazioni è stato il leader del movimento, Cateno De Luca: “Fino a qualche giorno fa era il direttore generale del Comune di Messina. Ora la sua professionalità la mette a disposizione della comunità ma la sua carriera. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Verso le Comunali a Giardini Naxos, prende forma la corsa a sindaco: incontri pubblici e candidature in movimentoSud chiama Nord annuncia la presentazione dei possibili candidati il 7 marzo in piazza San Pancrazio.

