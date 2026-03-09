Il coordinamento provinciale di Noi di Centro critica duramente le affermazioni di Fratelli d’Italia Sannio riguardo alle elezioni provinciali, definendole un'interpretazione aritmetica fantasiosa che confonde i fatti con i desideri politici. La nota diffusa dall'organizzazione descrive le dichiarazioni di FdI come un esercizio politico al limite del surreale, evidenziando la percezione di distorsione della realtà da parte del partito.

Tempo di lettura: 3 minuti “ La nota diffusa dal coordinamento provinciale di Noi di Centro rappresenta un esercizio politico al limite del surreale. Nel tentativo di impartire lezioni di improbabile ‘aritmetica politica’ a parlamentari eletti direttamente dai cittadini del Sannio, gli estensori del comunicato dimostrano di non conoscere (o di fingere di non conoscere) i dati elettorali che oggi provano maldestramente a piegare alla propria narrazione”. Lo afferma il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Sannio in una nota alla stampa. “I risultati delle ultime elezioni provinciali – prosegue la nota – che qualcuno ha trasformato con sorprendente disinvoltura in una presunta investitura politica, meriterebbero un minimo di serietà nell’analisi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Provinciali, FdI Sannio: “Da NdC aritmetica fantasiosa, confondono la realtà con i propri desideri”

