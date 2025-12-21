Provinciali Sorrentino NdC | Campo largo maggioritario nel Sannio noi da soli già autosufficienti

Tempo di lettura: < 1 minuto “Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, in agenda tra due mesi, Noi di Centro, con gli amici del movimento Essere Democratici, ha già i numeri per un’ autosufficienza che è un dato aritmetico. Le Regionali hanno mostrato la profondità del nostro radicamento in tanti comuni sanniti e il peso del voto dei consiglieri di Benevento Città mette dalla nostra parte l’algebra politica. Non si facciano troppe illusioni altri, già ora del resto avremmo la maggioranza se non ci fossero stati cambi di casacca di chi è stato eletto con voti della nostra comunità politica”, lo scrive in una nota la segretaria provinciale NdC Marcella Sorrentino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

