I danni causati dal ciclone Siracusano al capo della protezione civile | Garantite risorse anche per Messina

Da messinatoday.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ciclone ha provocato ingenti danni a Messina, e il responsabile della protezione civile a Siracusa assicura che ci saranno risorse anche per questa zona, colpita duramente. Le mareggiate e le raffiche di vento hanno distrutto molte abitazioni e danneggiato le infrastrutture, lasciando le città in ginocchio. La situazione resta critica, con molti quartieri senza energia elettrica e strade allagate.

Prima le mareggiate, poi le forti raffiche di vento. Messina, tra le province più colpite dal maltempo delle ultime settimane, si lecca le ferite e fa la conta dei danni. La ricostruzione è impossibile senza fondi, per questo Matilde Siracusano ha fatto un appello al capo della protezione civile.

“Uno dei nostri ragazzi feriti…”. Crans-Montana, la notizia dal capo della protezione civile

La notizia proveniente da Crans-Montana, comunicata dal capo della protezione civile, riguarda un ragazzo ferito in seguito alla tragedia.

Addio a Demetrio Egidi, l’ex capo della Protezione civile Emilia Romagna che gestì anche il terremoto del 2012

Lunedì 16 gennaio 2026, a Bologna, è deceduto Demetrio Egidi, ex responsabile della Protezione civile della regione Emilia Romagna.

