I danni causati dal ciclone Siracusano al capo della protezione civile | Garantite risorse anche per Messina

Il ciclone ha provocato ingenti danni a Messina, e il responsabile della protezione civile a Siracusa assicura che ci saranno risorse anche per questa zona, colpita duramente. Le mareggiate e le raffiche di vento hanno distrutto molte abitazioni e danneggiato le infrastrutture, lasciando le città in ginocchio. La situazione resta critica, con molti quartieri senza energia elettrica e strade allagate.

Prima le mareggiate, poi le forti raffiche di vento. Messina, tra le province più colpite dal maltempo delle ultime settimane, si lecca le ferite e fa la conta dei danni. La ricostruzione è impossibile senza fondi, per questo Matilde Siracusano ha fatto un appello al capo della protezione civile. Giardini Naxos, il sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano assicura gli imprenditori del settore balneare che il governo verrà incontro alle difficoltà di quanti hanno subito danni dalla mareggiata.