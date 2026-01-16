Protezione Civile Musumeci Firmato decreto risorse per emergenze regionali

Il Governo ha destinato 12 milioni di euro alle Regioni italiane per sostenere interventi e misure di emergenza di rilevanza regionale. La Protezione Civile ha annunciato la firma del decreto, volto a rafforzare la capacità di risposta delle aree interessate. Questa misura mira a garantire un intervento tempestivo ed efficace nelle situazioni di criticità sul territorio nazionale.

ROMA (ITALPRESS) – Sono 12 milioni di euro le risorse destinate dal Governo alle Regioni per assicurare il concorso agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare un'emergenza di rilievo regionale. "Con il decreto firmato dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, acquisita l'intesa della Conferenza unificata – si legge in una nota -, si avvia così una nuova e più efficiente modalità di gestione delle risorse statali, iscritte nel Fondo regionale di protezione civile, funzionali alla realizzazione di esigenze urgenti dopo una emergenza di rilievo regionale.

