Prorogato il prezzario regionale dei lavori pubblici la Cna | Incomprensibile il mancato adeguamento

La Camera di commercio regionale ha deciso di prorogare il prezzario dei lavori pubblici senza apportare modifiche, suscitando reazioni tra le imprese. La Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa ha commentato che questa scelta ignora le condizioni attuali del mercato e rischia di danneggiare le aziende del settore. La proroga resta in vigore senza aggiornamenti dal precedente accordo.

"Prorogare il prezzario unico regionale per i lavori pubblici senza alcun adeguamento significa ignorare la realtà del mercato e mettere in ginocchio le imprese del settore". Lo dichiara la Cna Sicilia all'indomani della pubblicazione del decreto assessoriale che estende la validità del prezzario fino al 31 dicembre 2026, senza alcuna revisione dei prezzi. "La scelta della Regione Siciliana appare incomprensibile, considerato l'andamento del mercato negli ultimi due anni", sottolinea la Cna Costruzioni Sicilia. "Dal 2024 a oggi - continua - abbiamo assistito a un costante e consistente aumento dei prezzi delle materie prime e dei materiali da costruzione.