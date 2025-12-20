Santa Sofia timbra un bilancio da 11 milioni adeguamento alle aliquote Imu Il punto sui lavori pubblici

Durante il consiglio comunale di Santa Sofia del 19 dicembre si è discusso e approvato il bilancio di previsione per il periodo 2025–2028. “Lo strumento attraverso cui iniziamo a concretizzare, anche in una fase economica non semplice, gli impegni presi con la comunità – evidenzia l’assessore al. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

"Bilancio: spese fisse ma entrate inferiori" - Il consiglio comunale di Santa Sofia ha recentemente approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la relativa variazione al bilancio di previsione 2025, con voto contrario della minoranza. ilrestodelcarlino.it

Santa Sofia, bilancio ok: no della minoranza - Il consiglio comunale di Santa Sofia ha approvato il bilancio di previsione 2025- ilrestodelcarlino.it

