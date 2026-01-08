Polizze catastrofali Cna | Incomprensibile la proroga solo su alcuni settori

Cna Piacenza esprime delusione per la proroga limitata dell’obbligo delle polizze catastrofali a determinati settori. Dopo valutazioni positive a maggio, l’organizzazione evidenzia come questa decisione appaia incomprensibile e penalizzi le imprese di altri settori, generando incertezza e difficoltà nelle strategie di tutela e prevenzione.

Le positive valutazioni espresse la scorsa primavera da Cna Piacenza in merito alla proroga a gennaio 2026 dell'entrata in vigore dell'obbligo delle polizze catastrofali per le imprese si scontrano oggi con il giudizio negativo relativo all'ulteriore proroga concessa dal Governo solo ad alcune.

