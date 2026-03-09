Proprietaria rientra a casa e ' sente' i ladri | arrivano i carabinieri e i vigili urbani

Una donna rientra a casa, apre la porta e si accorge di una presenza insolita e di rumori provenienti dagli interni. Allarmata, chiama immediatamente le forze dell'ordine e i vigili urbani. Sul posto arrivano i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che avviano le verifiche. La proprietaria rimane presente durante le operazioni di controllo.

Era rientrata a casa e nell'aprire la porta la trova forza e sente dei rumori. Immediatamente ha allertato i soccorsi. E'quanto accaduto alla proprietaria di un appartamento di Piazza Porta Vetere a Caiazzo che nel rincasare ha sorpreso i ladri nell'appartamento. Ha sentito dei rumori al piano superiore e senza perdersi d'animo ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ruviano e gli agenti della polizia municipale di Caiazzo. I ladri sono scappati poco prima dell'arrivo delle forze dell'ordine mettendo a soqquadro l'abitazione. Sono in corso indagini per risalire agli autori. 🔗 Leggi su Casertanews.it

