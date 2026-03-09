Proprietaria rientra a casa e ' sente' i ladri | arrivano i carabinieri e i vigili urbani

Una donna rientra a casa, apre la porta e si accorge di una presenza insolita e di rumori provenienti dagli interni. Allarmata, chiama immediatamente le forze dell'ordine e i vigili urbani. Sul posto arrivano i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che avviano le verifiche. La proprietaria rimane presente durante le operazioni di controllo.

Era rientrata a casa e nell'aprire la porta la trova forza e sente dei rumori. Immediatamente ha allertato i soccorsi. E'quanto accaduto alla proprietaria di un appartamento di Piazza Porta Vetere a Caiazzo che nel rincasare ha sorpreso i ladri nell'appartamento. Ha sentito dei rumori al piano superiore e senza perdersi d'animo ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ruviano e gli agenti della polizia municipale di Caiazzo. I ladri sono scappati poco prima dell'arrivo delle forze dell'ordine mettendo a soqquadro l'abitazione. Sono in corso indagini per risalire agli autori. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Voghera, entrano in una casa per rubare: i carabinieri arrivano prima della fuga, arrestati due ladriVoghera (Pavia), 3 gennaio 2026 - Sono stati trovati ancora all'interno dell'appartamento, già messo completamente a soqquadro.

“Ci sono ladri in casa”, carabinieri arrivano e sparano ma colpiscono il proprietario: 38enne ferito a ChietiIl 38enne ingegnere è stato ferito a una gamba e quindi soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Santisima Annunziata di Chieti dove è...

Tutti gli aggiornamenti su Proprietaria rientra

Temi più discussi: Casa occupata, se cambi la serratura per cacciare chi non paga l'affitto rischi tu il processo: ecco cosa puoi fare; Case, arriva l'anagrafe dei proprietari (con la direttiva Ue): scattano i controlli incrociati su Catasto, rendite e affitti brevi. Le novità; Edilizia libera: elenco delle opere senza permessi; Casa, anagrafe dei proprietari: come cambia la vita di chi ha un immobile. Più controlli, caccia agli abusi e occhio al fisco.

Proprietaria rientra a casa e 'sente' i ladri: arrivano i carabinieri e i vigili urbaniEra rientrata a casa e nell'aprire la porta la trova forza e sente dei rumori. Immediatamente ha allertato i soccorsi. E'quanto accaduto alla proprietaria di un appartamento di Piazza Porta Vetere a ... casertanews.it

Rientra a casa e trova i ladri. Sorpresi, si danno alla fuga. Diversi i colpi nel fine settimanaLa proprietaria rientra a casa, trova i ladri all’opera che già avevano spaccato un infisso per entrare e li mette in fuga. E’ accaduto a Capannori. La donna ha sventato il furto che sarebbe stato ... lanazione.it

Un’iniziativa che rientra nella protesta, ormai da anni portata avanti da buon parte della tifoseria laziale nei confronti del proprietario del club biancoceleste, parlamentare di FI #castelliromani #castellinotizie - facebook.com facebook