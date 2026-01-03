A Voghera, due uomini sono stati arrestati dai carabinieri mentre tentavano di rubare in un appartamento già messo a soqquadro. Gli agenti sono intervenuti prima che potessero fuggire, assicurando i responsabili alle forze dell'ordine. L'intervento tempestivo ha evitato il compimento del furto, contribuendo alla sicurezza della zona e alla tutela dei cittadini.

Voghera (Pavia), 3 gennaio 2026 - Sono stati trovati ancora all'interno dell'appartamento, già messo completamente a soqquadro. Due uomini, di 45 e 26 anni, tra di loro cognati, di nazionalità albanese, residenti a Stradella, sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri, per il reato di tentato furto in abitazione. Erano le 21 circa di ieri, venerdì 2 gennaio, quando è scattato l'allarme che ha fatto intervenire in via Fratelli Rosselli i militari del Radiomobile della Compagnia di Voghera, con il supporto anche di una pattuglia della Volante del Commissariato di polizia di Voghera. Forzata la porta d'ingresso dell'appartamento, in una piccola palazzina condominiale, i ladri non hanno desistito dal loro intento nonostante fosse subito entrato in funzione il sistema antifurto e hanno proseguito nella loro azione, frugando in tutte le stanze, trovando e prendendo alcuni gioielli d'oro, per un valore non quantificato, che sono stati trovati ancora in possesso dei due arrestati, con la refurtiva che è stata poi restituita ai legittimi proprietari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Voghera, entrano in una casa per rubare: i carabinieri arrivano prima della fuga, arrestati due ladri

