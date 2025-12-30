Ci sono ladri in casa carabinieri arrivano e sparano ma colpiscono il proprietario | 38enne ferito a Chieti

Un incidente si è verificato a Chieti, dove i carabinieri intervenuti per una rapina in casa hanno sparato accidentalmente al proprietario, un uomo di 38 anni. Ferito alla gamba, è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova sotto osservazione. L’intera vicenda è oggetto di indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto e le responsabilità.

Il 38enne ingegnere è stato ferito a una gamba e quindi soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Santisima Annunziata di Chieti dove è stato ricoverato ma non è in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

