Lunedì alle 20:45 si affrontano Rangers e Hibernian nella sfida valida per la diciassettesima giornata della Premiership scozzese. Un match che si preannuncia interessante, con analisi su statistiche, formazioni e pronostici, offrendo agli appassionati tutte le informazioni utili per seguire questa importante gara di calcio scozzese.

© Ilveggente.it - Pronostico Rangers-Hibernian: non c’è due senza tre

Rangers-Hibernian è una partita valida per la diciassettesima giornata della Premiership scozzese e si gioca lunedì alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Fa strano vedere che, dopo 17 giornate, le prime due posizioni della classifica della Premiership scozzese non siano occupate come al solito dalle due squadre di Glasgow, Celtic e Rangers. I biancoverdi, dominatori incontrastati delle ultime edizioni, per ora devono accontentarsi della seconda piazza dietro agli Hearts, club di Edimburgo che a sorpresa guarda tutti dall’alto verso il basso con ben 6 punti di vantaggio (anche se ha giocato due partite in più rispetto al Celtic) sui campioni in carica. Ilveggente.it

