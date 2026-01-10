Pronostico Portsmouth-Arsenal | Arteta vuole vincere tutto

Il match tra Portsmouth e Arsenal, valido per i 32esimi di finale di FA Cup, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre. Dopo il pareggio contro il Liverpool in campionato, l’Arsenal di Arteta mira a consolidare la propria posizione e proseguire il cammino in coppa. Di seguito, analisi delle probabili formazioni, pronostico e informazioni su come seguire la partita.

Portsmouth-Arsenal è una gara dei 32esimi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Il pareggio contro il Liverpool in campionato ha tenuto aperta la Premier League. Sì, vero, l'Arsenal rimane con un po' di vantaggio sul City e quindi rimane ancora la squadra favorita. E Arteta, che anche in Champions League ormai è agli ottavi di finale, vuole vincere tutto. Anche perché ha una rosa a disposizione assai importante che gli permette, nonostante il turnover, di guardare con molta fiducia a questa sfida.

