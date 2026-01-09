real oviedo real betis probabili formazioni ultime news e pronostico

Analisi delle probabili formazioni, ultime notizie e pronostico della partita Real Oviedo-Real Betis, in programma sabato 10 gennaio 2026 alle ore 13:00 allo Estadio Nuevo Carlos Tartiere. La sfida vede due squadre con obiettivi differenti: i padroni di casa mirano a migliorare la posizione in classifica, mentre gli ospiti cercano punti importanti per mantenere la zona europea.

Sabato 10 gennaio 2026 (ore 13:00) allo Estadio Nuevo Carlos Tartiere si gioca Real Oviedo-Real Betis, sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi: i padroni di casa cercano punti vitali per uscire dalla zona rossa, mentre gli andalusi vogliono ripartire subito per restare agganciati alla corsa europea. Come arrivano le due squadre. Real Oviedo. L’Oviedo è in grande difficoltà in classifica: dopo 18 giornate ha raccolto 12 punti con un ruolino di marcia che racconta un campionato complicato. Il dato più pesante riguarda l’attacco: solo 8 gol segnati, peggiore produzione offensiva della Liga fin qui. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

