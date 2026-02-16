Le altre di Promozione | grande vittoria del Saline I Colli Marittimi sono ribaltati a Castelfiorentino

Il Saline di Francesco Ciricosta ha conquistato una vittoria importante nel girone B di Promozione, battendo in rimonta il Cerbaia e guadagnando tre punti fondamentali per rimanere in serie. La partita si è svolta a Castelfiorentino, dove i biancoverdi hanno ribaltato il risultato, portando a casa un successo che dà nuova fiducia alla squadra.

Tra le altre di Valdera, Valdicecina e zona del Cuoio del girone B di Promozione la vetrina spetta di diritto al Saline di Francesco Ciricosta (nella foto) che, in rimonta, conquista tre punti fondamentali per la corsa salvezza sul campo del Cerbaia. Sotto di un gol dopo cinque minuti, i blucerchiati della Valdicecina non si abbattono e al 30' pareggiano con Lucchesi. Nella ripresa il capolavoro con Moroni al 50' e Rigoni al 60'. Tre punti importantissimi che consentono al Saline di salire al terzultimo posto e staccare il Cerbaia. Non riescono a conquistare punti, invece, i Colli Marittimi sul campo del Castelfiorentino.