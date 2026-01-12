Promozione le altre e la classifica Per i Colli Marittimi ottimo punto a Piombino Saline di rimonta giù il San Miniato Basso

Nel girone B di Promozione, le squadre delle zone di Valdera, Valdicecina e Cuoio hanno ottenuto due pareggi e una sconfitta nelle ultime gare. Per i Colli Marittimi, Piombino si conferma un punto di riferimento, mentre le Saline di Rimonta sono in calo, con il San Miniato Basso che registra risultati negativi. La classifica e le promozioni rimangono aperte, con attenzione ai prossimi incontri.

Due pareggi e una sconfitta per le altre tre squadre di Valdera, Valdicecina e zona del Cuoio che fanno parte del girone B di Promozione. Sicuramente il risultato più importante lo ottengono i Colli Marittimi che pareggiano 1-1 sul campo dell' Atletico Piombino lanciatissimo verso le posizioni altissime della classifica. E' finita 1-1 con Pallini del Piombino che ha pareggiato il vantaggio dei Colli con Remelli. Colli Marittimi sempre più vivi nella corsa alla salvezza. Il Saline agguanta il 2-2 a un minuto dalla fine con Burchianti contro il Castelfiorentino. Gli ospiti erano passati due volte in vantaggio al 4' con Boye e al 52' con Bagnoli dopo l'1-1 di Quaglia.

