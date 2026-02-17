San Biagio di Callalta | la biblioteca si spegne per sensibilizzare sul risparmio energetico e stili di vita sostenibili
La biblioteca di San Biagio di Callalta spegne le luci mercoledì 18 febbraio per sensibilizzare sul risparmio energetico, in risposta all’appello di “M’illumino di Meno”. L’amministrazione comunale ha deciso di partecipare a questa iniziativa per il terzo anno consecutivo, invitando i cittadini a riflettere sui consumi e sugli stili di vita sostenibili. Durante tutta la giornata, gli ambienti resteranno al buio, una scelta simbolica che mira a far pensare all’impatto dell’energia sulla vita quotidiana.
San Biagio di Callalta nel Buio per il Futuro: Una Biblioteca Illumina la Consapevolezza Energetica. La biblioteca comunale di San Biagio di Callalta spegnerà le luci per l’intera giornata di mercoledì 18 febbraio, aderendo per il terzo anno consecutivo all’iniziativa nazionale “M’illumino di Meno”. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità, soprattutto i giovani, sull’importanza del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, culminando in una caccia al tesoro al buio per gli alunni della scuola primaria. Un Gesto Simbolico con Radici Profonde. L’adesione di San Biagio di Callalta a “M’illumino di Meno” non è un’improvvisazione, ma una scelta ponderata che testimonia l’impegno dell’amministrazione locale verso la sostenibilità ambientale.🔗 Leggi su Ameve.eu
“M’illumino di meno”: allo Steri seminario sul risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibili
Il seminario “M’illumino di meno” si svolge allo Steri lunedì 16 febbraio, a causa della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.
Fossacesia nel segno del risparmio energetico: l’Abbazia si spegne per “M’illumino di Meno” e sensibilizza sul clima.
A Fossacesia, l’Abbazia si è spenta per l’iniziativa “M’illumino di Meno”, organizzata per spingere alla riduzione dei consumi energetici.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
