San Biagio di Callalta | la biblioteca si spegne per sensibilizzare sul risparmio energetico e stili di vita sostenibili

San Biagio di Callalta nel Buio per il Futuro: Una Biblioteca Illumina la Consapevolezza Energetica. La biblioteca comunale di San Biagio di Callalta spegnerà le luci per l’intera giornata di mercoledì 18 febbraio, aderendo per il terzo anno consecutivo all’iniziativa nazionale “M’illumino di Meno”. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità, soprattutto i giovani, sull’importanza del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, culminando in una caccia al tesoro al buio per gli alunni della scuola primaria. Un Gesto Simbolico con Radici Profonde. L’adesione di San Biagio di Callalta a “M’illumino di Meno” non è un’improvvisazione, ma una scelta ponderata che testimonia l’impegno dell’amministrazione locale verso la sostenibilità ambientale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il seminario “M’illumino di meno” si svolge allo Steri lunedì 16 febbraio, a causa della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

A Fossacesia, l’Abbazia si è spenta per l’iniziativa “M’illumino di Meno”, organizzata per spingere alla riduzione dei consumi energetici.

