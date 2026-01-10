Arti mestieri e professioni per giovani e non | è l' open day di Civiform

Il Civiform invita giovani e adulti a scoprire le proprie opportunità formative durante l’Open Day, che si terrà sabato 17 gennaio dalle 14 nelle sedi di Cividale del Friuli e Trieste. Un’occasione per conoscere i corsi, incontrare gli istruttori e valutare le professioni più adatte alle proprie aspirazioni, in un ambiente informativo e cordiale.

Il Civiform apre le porte contemporaneamente nelle sedi di Cividale del Friuli e Trieste per l'Open Day di sabato 17 gennaio, dalle 14.30 alle 18.30: un pomeriggio dedicato a chi sta scegliendo il proprio percorso dopo le scuole medie.Un'occasione per conoscere da vicino docenti, laboratori e.

