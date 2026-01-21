Orientamento e scuola aperta open day al liceo Politi

Il liceo Politi organizza un open day dedicato all’orientamento, offrendo un’occasione per conoscere l’offerta formativa e il percorso scolastico. L’evento è pensato come un supporto graduale e consapevole per studenti e famiglie nella scelta della scuola superiore, facilitando un confronto diretto con docenti e studenti. Un’opportunità per scoprire le caratteristiche del liceo e comprendere meglio le possibilità di crescita e apprendimento offerte.

Un percorso di orientamento pensato come accompagnamento graduale e consapevole nella scelta della scuola superiore. È questo il filo conduttore delle iniziative di scuola aperta promosse nei mesi scorsi dall’istituto, rivolte agli studenti e alle famiglie chiamati a una decisione importante per.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Open Day del liceo Cartesio, scuola proiettata al futuroIl Liceo Cartesio apre le sue porte in occasione dell’Open Day, offrendo agli studenti e alle loro famiglie l’opportunità di conoscere un ambiente educativo attento alle esigenze del futuro. Leggi anche: Orientamento iscrizioni. Open Day, come organizzarlo? Partecipazione dei docenti è volontaria, cambia la vita quotidiana della scuola? Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: ?*Open Day 2026 del Liceo delle Scienze Umane G. Gentile: scuola aperta a studenti e famiglie*; Open day - unibs.it; Aperte le iscrizioni scolastiche 2026/27: tutte le date e novità sulla piattaforma Unica; Aperte le iscrizioni alle scuole per l’anno scolastico 2026/2027: c’è tempo fino al 14 febbraio sulla piattaforma Unica. Orientamento, quanto è importante che la scuola entri davvero in aziendaL’assessore regionale Simona Tironi spiega perché il vero salto di qualità passa dall’esperienza diretta nei luoghi del lavoro ... ecodibergamo.it A scuola di orientamentoAl Levi si chiude l’orientamento in entrata. Si è concluso lo scorso weekend, con una giornata di scuola aperta, il percorso di orientamento in entrata dell’istituto Primo Levi, articolato in più ... polesine24.it Una scuola dinamica in continuo movimento e fervore creativo: orientamento per un corposo numero di alunni classi III coinvolti in laboratori presso il Liceo Classico e Linguistico del "Tito Lucrezio Caro". Intanto si svolgono i laboratori ponte di continuità con a - facebook.com facebook Se i militari salgono in cattedra, a scuola l’orientamento alla guerra x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.