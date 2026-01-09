Basket crac dell’Auxilium Torino | sette condanne tre anni di carcere per Roberto Goveani

Il 9 gennaio si è concluso il processo di primo grado sul fallimento dell’Auxilium Torino, storica società di basket. Sette condanne sono state emesse, tra cui tre anni di carcere per Roberto Goveani. La vicenda ha coinvolto diverse persone, evidenziando le responsabilità associate alla crisi finanziaria dell’azienda. Questa sentenza rappresenta un importante passo nella definizione della responsabilità in un caso che ha segnato la storia dello sport torinese.

Sette condanne. È terminato così oggi, 9 gennaio, il processo di primo grado sulla vicenda del fallimento dell'Auxilium, storica società di pallacanestro di Torino.Cosa prevede il dispositivoIl tribunale di Torino ha stabilito pene comprese tra tre anni e un anno e nove mesi di carcere.

