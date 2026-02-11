Baby gang con il cane a processo | terrorizzava tutti al Parco Dora una vittima minacciata anche in tribunale
Una baby gang armata di cane ha terrorizzato i frequentatori del Parco Dora, e ora si arriva al processo. La vittima, che aveva subito minacce anche in tribunale, ha raccontato di come i giovani aggressori abbiano intimidito e spaventato chiunque si trovasse nel parco. La vicenda ha riacceso il dibattito sui ruoli delle famiglie e sull’educazione dei ragazzi, ma intanto la giustizia procede.
Quando i violenti sono giovanissimi, spesso i commenti alle loro azioni suonano così: tutto parte dalla loro famiglia, bisogna capire chi li ha educati, chissà i genitori come li hanno cresciuti. Nel caso di questa baby gang ora a processo a Torino, il contesto è tanto problematico che i parenti.🔗 Leggi su Torinotoday.it
