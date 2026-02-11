Baby gang con il cane a processo | terrorizzava tutti al Parco Dora una vittima minacciata anche in tribunale

Una baby gang armata di cane ha terrorizzato i frequentatori del Parco Dora, e ora si arriva al processo. La vittima, che aveva subito minacce anche in tribunale, ha raccontato di come i giovani aggressori abbiano intimidito e spaventato chiunque si trovasse nel parco. La vicenda ha riacceso il dibattito sui ruoli delle famiglie e sull’educazione dei ragazzi, ma intanto la giustizia procede.

