Primo parto dolce a Vasto | nasce Gioele con il padre in sala

Il primo parto dolce a Vasto si è svolto lunedì 9 marzo 2026 alle 13:50 nell’ospedale San Pio, dove è nato Gioele. In sala c’erano anche il padre e il team medico, che hanno assistito alla nascita. L’evento rappresenta un momento importante per la struttura sanitaria e la città, segnando un nuovo approccio alla nascita nel territorio.

Un nuovo inizio per la maternità nel Chietino. Lunedì 9 marzo 2026, alle ore 13:50, l'ospedale San Pio di Vasto ha registrato un evento storico per l'Abruzzo meridionale. È nato Gioele, il primo bambino al mondo attraverso la tecnica del parto cesareo dolce in questa struttura sanitaria. La procedura si è svolta con la presenza attiva del padre Saverio nella sala operatoria. La madre Daniela e il papà hanno vissuto questo momento unico, segnando una svolta nell'approccio ostetrico della Asl Lanciano-Vasto-Chieti. Non si tratta solo di un intervento chirurgico, ma di un protocollo che pone l'accento sull'umanizzazione dell'assistenza. Il neonato è stato posto immediatamente sul torace materno per favorire calore, conforto e avvio dell'allattamento.