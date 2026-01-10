Il corto made in Chianti La Regina di Valle d’Oro | Fiaba che parla d’amore

C’è un modo antico e sorprendentemente attuale di cominciare l’anno: ritrovarsi davanti a uno schermo e riconoscersi in una storia che parla la lingua del territorio. A Barberino Tavarnelle il 2026 si apre così, con un film che non arriva da lontano ma nasce dentro la comunità, dalle sue relazioni, dalla sua memoria e da quella capacità tutta chiantigiana di mescolare ironia e profondità. " La Regina di Valle d’Oro " è molto più di una proiezione: è un atto collettivo, un racconto condiviso che affonda le radici nel paesaggio e nella storia del Chianti, nel suo territorio e nei suoi abitanti. La pellicola, scritta da Sergio Berti e diretta da Paolo Lazzerini, sarà presentata oggi alle 17,30 al Cinema Olimpia di Tavarnelle, alla presenza degli interpreti e dei numerosi cittadini coinvolti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

