Primavera Cesena-Milan 3-2 | grande cuore ma troppi errori in difesa | Pm

Nel match della 28ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, Cesena ha battuto il Milan con il punteggio di 3-2. La partita è stata caratterizzata da un grande impegno da parte di entrambe le squadre, con il Cesena che ha mostrato determinazione e cuore, mentre il Milan ha commesso diversi errori difensivi che hanno inciso sul risultato finale.

