Per curare la pelle mi tiro gli schiaffi prima di andare a letto non ho mai fatto ritocchini Non sono contenta di come mi hanno trattato a ‘Che Dio ci aiuti’ | lo sfogo di Valeria Fabrizi

Valeria Fabrizi, nota per il ruolo di Suor Costanza in “Che Dio ci aiuti”, condivide la sua semplice routine di cura della pelle e il suo pensiero sulle esperienze professionali. Dopo aver lavorato a lungo nel cast di fiction di successo, si prepara a una nuova avventura in “Don Matteo” su Rai1, mantenendo un approccio autentico e sobrio sia nella vita che nel lavoro.

Per anni ha vestito i panni di Suor Costanza nella fiction “Che Dio ci aiuti”, ora Valeria Fabrizi si appresta a entrare nel cast di un altro titolo di punta di Rai1, “Don Matteo”. L’attrice sarà infatti tra i protagonisti della quindicesima stagione in partenza l’8 gennaio. “Non nego fossi scontenta per lo scarso spazio avuto nell’ultima stagione della fiction con Elena Sofia Ricci. Ma, alla mia età, non inseguo rivalse. Semplicemente, detesto deludere le aspettative dei fan” spiega in un’intervista concessa al settimanale “Oggi”. Già all’inizio di quest’anno aveva spiegato come la “sua” suor Costanza fosse stata messa da parte sul set: “La scorsa stagione, il mio personaggio è andato due volte in ospedale e lì ho pensato e poi detto: ‘ Mi stanno facendo fuori’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

