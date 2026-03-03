Dove può arrivare il prezzo di gas e benzina? Le previsioni dell’esperto sugli aumenti

Il prezzo di gas e benzina continua a salire, con le ultime previsioni di un esperto che indicano possibili ulteriori aumenti nei prossimi mesi. A Roma, il costo alla pompa si è già alzato notevolmente rispetto al passato recente, e la tendenza sembra destinata a proseguire. La situazione riflette l’impatto dei recenti sviluppi in Medio Oriente, che si fanno sentire sui prezzi delle fonti energetiche.

Roma, 3 marzo 2026 – Il conto del conflitto esploso in Medio Oriente si paga, letteralmente, alla pompa di benzina. Già questa mattina, infatti, gli automobilisti italiani si sono imbattuti in prezzi dei carburanti schizzati ai livelli più elevati da oltre un anno: il diesel self-service ha toccato quota 1,728 euro al litro, la benzina si attesta a 1,673 euro al litro. Chiuso lo stretto di Hormuz, l'impatto della guerra sui mercati E il peggio, dicono gli analisti, deve ancora venire: i prezzi attuali, infatti, non riflettono ancora pienamente l'impennata delle quotazioni petrolifere registrata in mattinata, quando Brent ha toccato picchi del +14%, arrivando a 82,37 dollari al barile – il livello più alto da oltre un anno, ovvero da gennaio 2025 –prima di stabilizzarsi intorno ai 79 dollari, con un rialzo comunque del 9%.