Prezzo della benzina al massimo da quasi un anno diesel fino a 2,2 euro al litro

I prezzi dei carburanti sono aumentati notevolmente, raggiungendo il livello più alto da quasi un anno. Il costo della benzina si aggira ora intorno a 2 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2 euro. Questa crescita si deve alle tensioni legate alla guerra in Medio Oriente, con blocchi nel transito del greggio attraverso lo stretto di Hormuz e attacchi israeliani su depositi e impianti petroliferi iraniani nel fine settimana.

I mercati petroliferi globali toccano livelli mai visti dal 2022, con il greggio sopra i 100 dollari al barile, spinti dagli attacchi a impianti e depositi in Iran e dai timori per le possibili interruzioni nelle forniture attraverso lo stretto di Hormuz. L'impennata ha già effetti su carburanti, borse e costi per i consumatori. Il governo valuta l'abbassamento delle accise I prezzi dei carburanti volano, sulla scia delle tensioni per la guerra in Medio Oriente, con i blocchi nel transito del greggio attraverso lo stretto di Hormuz e dopo gli attacchi mirati israeliani su alcuni depositi di carburanti e impianti petroliferi in Iran, nel corso del fine settimana.

