Diesel ormai il prezzo è da record | 1,72 euro al litro e in autostrada arriva a 2,08

Il prezzo del diesel ha raggiunto livelli record, arrivando a 1,72 euro al litro sui distributori e toccando i 2,08 euro in autostrada. L’aumento delle accise di 5 centesimi e i costi di produzione più elevati contribuiscono a questa nuova soglia. La situazione si mantiene stabile, con numeri che non sembrano mostrare segnali di calo.

Lo Stato italiano guadagnerà 600 milioni di euro di gettito fiscale aggiuntivo per il solo 2026, ma tra gli automobilisti il clima non è allegro. Dal 1° gennaio scorso è scattato l’aumento di 5 centesimi per l’accisa sul gasolio, allineandola cioè a quella per la benzina, che però è disponibile in quantità ben maggiori sul mercato mondiale dei carburanti, con il risultato di avere un costo industriale ben inferiore. Moltiplicando le due cause, l’effetto è clamoroso. Nella giornata del 27 febbraio 2026 il diesel ha toccato un prezzo record di 1,85 euro al litro in città e nelle normali aree di servizio, raggiungendo quota 2,08 euro in autostrada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

