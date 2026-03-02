Prezzo del gas al +130% per la crisi in Iran i rischi per le bollette

Il prezzo del gas in Europa ha registrato un aumento del 25% in una sola seduta, tornando ai livelli più elevati da febbraio 2025. Questa impennata è stata causata dalla crisi in Iran, che ha portato il prezzo del gas al +130%. L’indice TTF, principale riferimento europeo per il gas naturale, ha così raggiunto nuovi picchi, con potenziali effetti sulle bollette dei consumatori.

L’indice TTF, riferimento per il prezzo del gas naturale in Europa, ha registrato un balzo del 25% in una sola seduta, riportandosi ai massimi da febbraio 2025. A spingere le quotazioni è soprattutto l’escalation della crisi in Medio Oriente. Gli attacchi tra Israele e Iran, con il coinvolgimento degli Stati Uniti, hanno riacceso i timori dei mercati sulla sicurezza dello Stretto di Hormuz, uno snodo cruciale per gli equilibri energetici globali. Secondo gli analisti di Goldman Sachs, un eventuale blocco del passaggio anche per un solo mese potrebbe far impennare i prezzi del gas in Europa e in Asia fino al 130%, con il Gnl asiatico spot in area 25 dollari per milione di Btu. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo del gas al +130% per la crisi in Iran, i rischi per le bollette Cala il prezzo del gas, ma le bollette restano più alte del 40% rispetto al 2019 – L’analisi su Milano, Roma e PalermoNonostante il calo del prezzo del gas sui mercati europei rispetto a un anno fa, nell’inverno che sta per iniziare le bollette resteranno alte. Decreto bollette con taglio del prezzo di luce e gas verso il Cdm, cosa prevedeIl Decreto energia arriva dopo mesi di rinvii, ma all'orizzonte c'è un ombra: la compatibilità con le regole europee sugli aiuti di Stato Laurea in... Tutti gli aggiornamenti su Prezzo del. Temi più discussi: Il prezzo del gas apre in rialzo del 25% a 39,85 euro; TTF gas: andamento prezzo gas Amsterdam a marzo 2026; Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Il decreto energia non abbassa le bollette e rischia di rallentare investimenti in rinnovabili. Il prezzo di petrolio e gas è già aumentato per la guerra in IranA causa dei problemi al traffico dello stretto di Hormuz, uno dei passaggi più importanti al mondo per il trasporto via mare ... ilpost.it Attacco in Iran, schizza il prezzo del petrolio: aumentano listini di benzina e dieselPesano le limitazioni nello Stretto di Hormuz. Il costo dei barili registra crescite intorno al 9%, Brent ai massimi da oltre un anno ... adnkronos.com Borse in diretta, l'Europa apre in rosso: Francoforte -2,33%. Prezzo gas su del 25%, il petrolio vola a 80 dollari x.com Iran, si infiamma il prezzo del gas: ad Amsterdam TTF +20% facebook