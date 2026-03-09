Previsioni meteo per Avellino – 9 marzo 2026

Il 9 marzo 2026 ad Avellino si prevede un aumento della nuvolosità nel corso della giornata, con deboli piogge che si manifestano nel pomeriggio. In serata, la situazione dovrebbe migliorare con una graduale schiarita. La previsione indica condizioni meteorologiche caratterizzate da variazioni di copertura nuvolosa e pioggia leggera nel secondo pomeriggio.

Ad Avellino, il 9 marzo 2026, il cielo vedrà un progressivo aumento della nuvolosità, con deboli piogge attese nel pomeriggio; in serata è prevista una graduale schiarita. Le precipitazioni complessive saranno pari a 0,8 mm. Nel corso della giornata – secondo quanto riferito da 3BMeteo – la temperatura massima raggiungerà i 15°C, mentre la minima si attesterà sugli 8°C; lo zero termico sarà posizionato a 1999 metri. I venti soffieranno moderati da nordest sia al mattino che nel pomeriggio. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

