Previsioni meteo per Avellino – 10 marzo 2026

Il 10 marzo 2026 ad Avellino si prevede un clima con cieli in prevalenza poco nuvolosi, mentre nelle ore centrali della giornata si formeranno addensamenti più compatti. Durante queste fasi, sono attese deboli piogge che interesseranno la zona. La giornata si svolgerà quindi con alternanza tra schiarite e nuvolosità più intensa, con poche variazioni rispetto a quanto previsto.

Ad Avellino, il 10 marzo 2026, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata, sono previsti 0.5mm di pioggia. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2058m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

