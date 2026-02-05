Martellatori e martellatrici Capezzone su Il Tempo di oggi

Oggi il direttore di Il Tempo, Daniele Capezzone, presenta il nuovo numero in edicola. La prima pagina si concentra su “martellatori e martellatrici”, due parole che riassumono la cifra di questa edizione. Capezzone spiega come il giornale voglia mettere in luce i metodi e le strategie di chi si impegna a influenzare l’opinione pubblica. La scelta di questa immagine forte serve a catturare l’attenzione dei lettori e a far capire subito di cosa si parlerà. Il giornale si propone di analizzare le tecniche

Il direttore Daniele Capezzone presenta Il Tempo in edicola che punta i riflettori su martellatori e martellatrici. A Torino la magistratura fa uscire dal carcere i tre arrestati per le violenze contro gli agenti di polizia. A Budapest, invece, il tribunale condanna a 8 anni di carcere Maja T. la martellatrice che apparteneva allo stesso gruppo di Ilaria Salis. Constatiamo la differenza tra la Salis al Parlamento europeo e la tedesca che andrà in carcere. Si ride per non piangere. Questo e altro su Il Tempo di giovedì 5 febbraio.

