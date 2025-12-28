Capezzone e Il Tempo di domani | l' inchiesta gemella che porta agli ayatollah

Un approfondimento sulle connessioni tra Capezzone, Il Tempo e il caso Hannoun, analizzando i movimenti finanziari e i legami che coinvolgono figure chiave e Hamas. L’inchiesta rivela un quadro complesso di rapporti e transazioni, evidenziando come le dinamiche si intreccino tra politica, finanza e questioni internazionali. Un’indagine che cerca di fare luce sui meccanismi nascosti dietro a questa vicenda.

Il caso Hannoun, il passaggio di denaro, il cerchio che si stringe intorno ai protagonisti della vicenda che porta fino a Hamas. Questo e altro nel giornale in edicola con Il Tempo che lancia un'inchiesta gemella da far tremare le vene ai polsi. Parliamo della pista Iran, tutta la rete e i tentacoli di Teheran in Italia. Ed è solo la prima puntata. Il punto con il direttore Daniele Capezzone.

