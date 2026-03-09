Da ieri e fino a sabato, in tutto il mondo, si concentrano iniziative dedicate alla prevenzione del glaucoma. A San Rocco, sono previste visite gratuite rivolte a chi desidera controllare la salute degli occhi. L’obiettivo è sensibilizzare sul rischio di questa patologia e offrire un’opportunità di screening senza costi. L’evento si svolge in diversi punti della cittadina, coinvolgendo specialisti e volontari.

Da ieri e fino a sabato, in tutto il mondo l’attenzione si focalizzerà sulla prevenzione e sull’informazione riguardo al ‘ladro silente della vista’, il glaucoma, una malattia degenerativa che colpisce solo in Italia oltre un milione di persone, la metà delle quali non è neppure consapevole di esserne affetta. Anche quest’anno, grazie al contributo di numerosi volontari e alla collaborazione con le aziende sanitarie ferraresi, l’ Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uici), con le sue sezioni dell’Emilia-Romagna, aderisce alla Settimana di sensibilizzazione e prevenzione promossa dalla Iapb Italia (Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prevenzione del glaucoma, visite gratuite in San Rocco

Settimana mondiale del glaucoma: visite gratuite a Reggio CalabriaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump le stesse si effettueranno martedì 10 marzo dalle ore 09 alle ore 12 e...

Settimana mondiale del glaucoma, visite oculistiche gratuite all’Uici PalermoIn occasione della settimana mondiale del glaucoma, in programma dall’8 al 14 marzo 2026, sarà avviata la campagna di prevenzione promossa dalla...

Approfondimenti e contenuti su Prevenzione del glaucoma visite....

Temi più discussi: Settimana del glaucoma: tanti gli appuntamenti gratuiti con la prevenzione. Ecco come prenotare; Prevenzione del glaucoma, visite gratuite in San Rocco; SETTIMANA MONDIALE DEL GLAUCOMA 2026: LE INIZIATIVE DELL’UNIONE CIECHI E DELL’OCULISTICA DELLE AZIENDE SANITARIE FERRARESI; Glaucoma: sintomi e prevenzione per il ladro silenzioso della vista.

Visite gratuite all’Unione italiana ciechi di Palermo: La prevenzione è l’arma migliore per combattere il glaucomaVisite oculistiche gratuite. Il centro di prevenzione, diagnostica e riabilitazione visiva dell’Unione dei ciechi in via Manzoni apre le porte alla cittadinanza. In occasione della settimana mondiale ... vivienna.it

Settimana del glaucoma: tanti gli appuntamenti gratuiti con la prevenzione. Ecco come prenotareEcco dove sarà possibile farsi misurare la pressione oculare. Con controlli periodici è possibile prevenire nell’80% dei casi la cecità legata al glaucoma ... lanazione.it

GIORNATA della PREVENZIONE presso il Presidio Ospedaliero “Andrea Tortora” di Pagani. Presso il Presidio Ospedaliero “Andrea Tortora” di Pagani, si è svolta una giornata dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione delle principali neoplasie della s - facebook.com facebook

Al via #Marzoblu per la #prevenzione del tumore del colon-retto. Il nostro Policlinico è in prima linea per promuovere la diagnosi precoce di uno dei tumori più diffusi a livello nazionale, con screening e iniziative sul territorio. Leggi di più policlinicocampus x.com